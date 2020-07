Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Udinese

Sarà ancora Mirante a difendere i pali della porta giallorossa nella gara contro l’Udinese. Pau Lopez non ha recuperato al 100%. La coppia difensiva sarà composta da Mancini e Smalling. Sulle corsie esterne spazio a Bruno Peres e Kolarov. In mezzo al campo potrebbe essere impiegato Villar. Non ci saranno Veretout e Cristante.

Nell’Udinese a causa della rottura del crociato non ci sarà Mandragora. Il suo posto sarà occupato da Walace. Confermati De Paul e Fofana. Davanti con Lasagna ci sarà Okaka. In porta, ovviamente, confermato Musso.

Di seguito le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

Foto: Twitter ufficiale Roma