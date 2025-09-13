Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Torino

13/09/2025 | 22:11:42

Alle 12.30, la gara di domani vede la sfida tra Roma e Torino.

In casa giallorossa, Wesley da valutare: non è al meglio a causa di un lieve sovraccarico muscolare alla coscia destra. Al suo posto è pronto Rensch che dovrebbe essere titolare. Confermato Angelino sulla sinistra così come Hermoso in difesa. Mancini e Ndicka completeranno il terzetto. Sulla trequarti il duo Dybala-Soulé che agiranno alle spalle di Ferguson.

In casa granata, Baroni ritrova Ismajli, ma non partirà dal 1′. Pedersen in vantaggio su Lazaro in difesa, Ilic su Gineitis. Per il centravanti ballottaggio Simeone-Adams, con il “Cholito” favorito per una maglia da titolare sullo scozzese.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni

Foto: sito Roma