Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Torino

Domani alle 15 scenderanno in campo Roma e Torino per la quindicesima giornata di Serie A. José Mourinho ripartirà dal terzetto titolare formato da Mancini, Smalling e Ibañez. A centrocampo, c’è Celik sulla fascia destra con Zalewski nell’out opposto. Al centro, Camara affianca Cristante. Sulla trequarti torna forte la candidatura di Dybala, aperto il ballottaggio con Volpato. Davanti c’è Abraham che proverà a smaltire la delusione per la mancata convocazione al Mondiale. Juric, invece, dovrà fare a meno di Schuurs, giocheranno Djidji, Buongiorno e Rodriguez nei tre dietro. Non al meglio Lukic, in pole c’è Linetty con Ricci. Sulle fasce ci saranno Singo e Vojvoda. In attacco è ancora out Pellegri, solo panchina per Sanabria: Vlasic sarà il falso nove supportato da Miranchuk e Radonjic

Roma(3-4-2-1)Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Torino(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.

Foto: Twitter Roma