Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Stoccarda
21/01/2026 | 22:15:03
La Roma ospita lo Stoccarda domani all’Olimpico.
In difesa Ziolkowski e Ghilardi dal 1′ insieme a Mancini, davanti a Svilar. A centrocampo Pisilli titolare al fianco di Manu Koné. Celik e Wesley sulle fasce. In avanti Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson. Out El Shaarawy, Angelino, Hermoso e Dovbyk.
In casa Stoccarda, 4-2-3-1 per Hoeness. Davanti il trio Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav.
Queste le probabili formazioni:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Manu Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. All. Hoeness
