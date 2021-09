Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Il posticipo domenicale della terza giornata di Serie A vede in campo Roma e Sassuolo alle 20,45.

Dubbi nella trequarti per Mourinho: Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini, dovrebbero comunque partire dal primo minuto. Rinviato invece il rientro di Smalling, che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco ci sarà Abraham.

In casa Sassuolo, Berardi potrebbe recuperare e giocare nel tridente di trequartisti alle spalle di Raspadori insieme ai soliti Djuricic e Boga. La rete di quest’ultimo in Nazionale contro la Lituania ne ha ulteriormente alzato le quotazioni per la titolarità coi giallorossi, con Scamacca in panchina.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Dionisi.

