Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sassuolo

09/01/2026 | 22:20:38

La Roma alle 18 domani, cerca continuità nella corsa alla Champions League, ospitando il Sassuolo all’Olimpico. Sono nove i giocatori non a disposizione di Gasperini: out Dovbyk, Wesley con Cristante squalificato, NDicka e El Aynaoui ancora in Coppa d’Africa. Davanti c’è Ferguson, alle sue spalle la coppia argentina Soulé-Dybala. A centrocampo ancora Pisilli con Koné, sulla sinistra, dovrebbe giocare Tsimikas e non El Shaarawy. In difesa Ziolkowsky con Mancini ed Hermoso.

In casa Sassuolo, out Thorstvedt, così come Candé. A centrocampo pronto Lipani, in ballottaggio con Iannoni o Vranckx. In avanti Pinamonti con Fadera e Laurienté

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziólkowski, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Foto: sito Roma