Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sampdoria

La Roma deve rispondere al Napoli, che adesso è a quota -3 punti in classifica; la Sampdoria è reduce dal ko di San Siro contro l’Inter.

In casa giallorossa out solo Pau Lopez e Zaniolo. Recuperati Diawara e Zappacosta. Nel 4-2-3-1 in porta ci sarà Mirante. Dietro all’unica punta Dzeko, spazio a Mkhitaryan, Pellegrini e Perez, quest’ultimo in vantaggio rispetto ad Under.

Sette diffidati in casa blucerchiata. Si rivede Gabbiadini, in tandem con Ramirez. In mezzo al campo ci sarà Ekdal. In difesa il pole Tonelli.

Di seguito le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; C. Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini. All.: Ranieri

Foto: Twitter ufficiale Roma