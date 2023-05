Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Salernitana

Domani alle 18:30 scenderanno in campo Roma e Salernitana per la trentaseiesima giornata di Serie A. Spinazzola infortunato e Celik avrebbe bisogno di tirare il fiato, possibile chance da titolare per Missori. Potrebbero tornare dal 1′ Smalling e Llorente. A centrocampo Bove e Tahirovic verso la titolarità. Davanti dovrebbero partire dal primo minuto Solbakken e Belotti. Dybala in vantaggio su Pellegrini. Meno dubbi, invece, per Paulo Sousa. In difesa torna Gyomber: a fargli spazio potrebbe essere Daniliuc. A centrocampo verso la conferma la coppia Coulibaly–Vilhena, così come Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. Dopo il gol vittoria con l’Atalanta, torna titolare Candreva che dovrebbe prendere il posto di Piatek.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling. Llorente; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Dybala,Solbakken; Belotti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradarci; Candreava, Boulaye Dia; Botheim.

Foto: Twitter Roma