Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Porto

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Roma e Porto per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. Tutti a disposizione di Claudio Ranieri per Roma-Porto che vale un posto negli ottavi di finale di Europa League tranne gli squalificati Saelemaekers e Cristante. L’unico dubbio di formazione per l’allenatore giallorosso sembra essere quello fra Pisilli, favorito, e Pellegrini. Tornano dal primo minuto sia Hummels che Dybala.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Konè, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

PORTO (3-4-2-1): Diogo Costa; Djalò, Perez, Otavio; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio: Mora, Pepe; Omorodion. Allenatore: Anselmi.

Foto: Instagram Roma