TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Parma

28/10/2025 | 23:45:11

article-post

La Roma di Gasperini si prepara per la sfida al Parma, il tecnico giallorosso conferma il 3-4-2-1 con Dybala falso nove in attacco. Cuesta risponderà con il 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Cutrone e Pellegrino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
foto x roma