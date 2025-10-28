Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Parma
28/10/2025 | 23:45:11
La Roma di Gasperini si prepara per la sfida al Parma, il tecnico giallorosso conferma il 3-4-2-1 con Dybala falso nove in attacco. Cuesta risponderà con il 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Cutrone e Pellegrino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
