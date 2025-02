Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Napoli

Alle 20.45 domani sera, super sfida all’Olimpico tra Roma e Napoli.

In casa giallorossa, Ranieri ragiona su alcuni ballottaggi: Cristante verso la titolarità a centrocampo, con Konè e Pisilli. Sulla destra conferma e seconda in Serie A per Rensch. Davanti il grande dubbio Dybala. L’argentino dovrebbe esserci ma potrebbe riposare dopo gli 80 minuti in Europa League. In quel caso spazio a El Shaarawy con Dovbyk.

In casa Napoli, Antonio Conte si affida ai fedelissimi, quelli che hanno battuto la Juventus. Con Olivera ancora ai box al suo posto c’è Spinazzola. Buongiorno ha lavorato con il resto della squadra e va verso la panchina. Centrali di difesa ancora Rrahmani e Juan Jesus Centrocampo e attacco non cambieranno fisionomia: il tridente è composto da Politano, Lukaku e Neres.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-1-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Kone, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

Foto: twitter Roma