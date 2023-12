Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Napoli

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Napoli per la diciottesima giornata di Serie A. Mourinho ritrova Lukaku dopo la squalifica. Accanto al belga non ci sarà Dybala ancora infortunato, Belotti (in vantaggio) o El Shaarawy dal 1′ al fianco di Big Rom. A centrocampo ballottaggio Bove-Pellegrini mentre sulle fasce i favoriti sono Kristensen e Zalewski. Nel Napoli ci sarà Mario Rui sull’out di sinistra dal 1’. A centrocampo tornano i titolatissimi Lobota-Anguissa-Zielinski, con quest’ultimo in vantaggio su Cajuste. Davanti il solito tridente Politano, Osimhen, Kvara.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti. All: Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Foto: Twitter Roma