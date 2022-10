Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Napoli

In casa Roma, possibile il ritorno dal 1′ di Matic e Zaniolo, ballottaggio Karsdorp-Zalewski a destra. In attacco out Dybala, Abraham titolare, Pellegrini affiancato probabilmente da Zaniolo alle spalle dell’inglese.

In casa Napoli, Anguissa non è partito con la squadra per Roma, al suo posto giocherà Ndombele. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Osimhen titolare, in ballottaggio comunque con Raspadori. Ballottaggio anche Mario Rui, Olivera e Politano-Lozano in attacco.

Queste le probabili formazioni: