Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Napoli

Domani alle 18 all’Olimpico si gioca Roma-Napoli, grande sfida valida per la nona giornata di Serie A 2021-22.

Mourinho deve rialzare la testa dopo l’incredibile sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt in Conference League.

Torneranno in campo i titolari, compreso Zaniolo, recuperato dal problema al ginocchio. Dunque classico 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina in difesa. La diga a centrocampo formata da Cristante-Veretout, sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Abraham.

Anche Spalletti tornerà ad affidarsi agli uomini che hanno trovato maggior spazio in campionato dopo la sofferta quanto importante vittoria contro il Legia Varsavia in Europa League. Out Manolas, uscito per un problema muscolare contro il Legia. La coppia titolare è ormai composta da Koulibaly e Rrahmani, torna Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In mediana Anguissa e Fabiàn confermati, dovrebbe farcela Zielinski, tenuto a riposo precauzionale giovedì. Le alternative sarebbero Elmas o Mertens. In avanti Insigne e Osimhen sono intoccabili, solito ballottaggio Politano-Lozano a destra.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

All. Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti.

Foto: Wikipedia