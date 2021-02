Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Milan

Domani alle 20.45 all’Olimpico scenderanno in campo Roma e Milan per la gara che chiuderà per la 24a giornata di Serie A.

Per Fonseca si farà sentire l’assenza di Edin Dzeko, non recuperano sicuramente Ibanez e Smalling, mentre Kumbulla ha qualche chance. Per adesso la difesa sembra obbligata con Mancini, Cristante e Jesus, sulle fasce Spinazzola e Karsdorp. In mediana tornano Villar e Veretout, Mkhitaryan e Pellegrini a supportare Borja Mayoral.

Pioli ritrova Kjaer in difesa, ballottaggio Tomori-Romagnoli, Tonali affiancherà Kessie a centrocampo. In attacco Rebic riprende la posizione come trequartista a sinistra, mentre Saelemaekers andrà a destra e Calhanoglu dovrebbe essere ancora una volta il fantasista. Punta titolare Ibrahimovic dopo che in Europa League ha giocato Leao come riferimento in attacco. Ancora assenti Bennacer e Mandzukic, il cui rientro non pare molto vicino.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini, Mayoral.

All. Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

All. Pioli.