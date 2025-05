Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Milan

17/05/2025 | 21:40:52

Sfida per la zona europea, con vista Champions per la Roma, che ospita il Milan che ha l’ultima chiamata per non rimanere fuori dalle coppe e desideroso di riscattare la Coppa Italia persa.

In casa Roma, difesa giallorossa senza modifiche: Celik come braccetto, Rensch a destra, a sinistra Angelino. Dovbyk assente per un problema muscolare. Attacco con Soulé e Saelemaekers alle spalle di Shomurodov.

In casa Milan, quattro defezioni. Out Bondo (per i postumi di un trauma alla caviglia), Chukwueze (infiammazione al pube) e Walker (febbre). Anche Theo Hernandez assente a Roma per una contusione alla coscia sinistra. Conceicao in emergenza. Sicuro in attacco Gimenez dal 1′ , alle sue spalle Leao e Pulisic. In difesa tris con Tomori, Gabbia e Pavlovic. A destra dovrebbe agire Musah e a sinistra Jimenez.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Saelemaekers; Shomurodov; Dovbyk. All. Claudio Ranieri

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Leao; Gimenez. All. Sergio Conceicao

Foto: X Roma