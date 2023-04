Emergenza infortunati per Mourinho: al lungodegenti Karsdorp, Smalling e Wijnaldum si aggiunge anche Llorente. Dybala, acciaccato, va in panchina. Belotti in vantaggio su Abraham in attacco, con El Shaarawy e Pellegrini che agiranno alle sue spalle.

In casa Milan, rientra Calabria dalla squalifica. Giroud è recuperato e pronto a tornare dal 1′. Florenzi fermato dall’influenza. Si vavverso un 4-2-3-1 con Brahim Diaz, Bennacer e Leao dietro a Giroud.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Celik; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Foto: Wikipedia