Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Milan

All’Olimpico domani sera si affronteranno Roma e Milan, penultimo posticipo della 11a giornata di Serie A 2021-22.

Mourinho schiererà la formazione andata in campo nelle ultime gare dei giallorossi, classico quartetto difensivo davanti a Rui Patricio. Veretout e Cristante in mediana, Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

Pioli ritrova Ibrahimovic a guidare l’attacco e Brahim Diaz a sostegno, rientrato dal Covid e pronto a riavere una maglia da titolare Theo Henrandez presidierà la fascia mancina e Kjaer, fresco di rinnovo, tornerà dal 1′ al centro della difesa al fianco di Tomori. Kessie rischia la concorrenza di Tonali per spalleggiare Bennacer in mediana. Ancora out Rebic, Messias e Florenzi. Conferme per Tatarusanu tra i pali e Saelemaekers e Leao ai lati di Diaz sulla trequarti.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini; Mkhitaryan; Abraham.

All. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

All. Pioli.

