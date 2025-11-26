Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Midtjylland
26/11/2025 | 21:40:27
La Roma sfida i danesi del Midtjylland in Europa League. Gasperini prepara il consueto 3-4-2-1 con Ferguson pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson.All Gasperini
Midtjylland (3-4-2-1): Ólafsson, Lee, Erlic, Bech Sørensen, Mbabu, Bravo, Castillo, Bak, Osorio, Cho, Franculino. All. Tullberg
Foto: X Roma