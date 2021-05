Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Manchester United

Questa sera la Roma di Paulo Fonseca scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League (0re 21). Un’impresa quasi impossibile quella di rimontare gli inglesi dopo il 6-2 dell’andata, ma Fonseca metterà gli uomini migliori per almeno provarci. Assenti i tre che sono usciti per infortunio all’Old Trafford, ovvero Veretou, Pau Lopez e Spinazzola, Fonseca schiera Mirante in porta con Smalling al centro della difesa. A sinistra c’è Bruno Peres, a centrocampo Villar con Cristante più di Diawara. Pellegrini sulla trequarti e Dzeko che farà da prima punta. Solsjkaer può essere più sereno, ma non mancheranno i big. Può riposare Cavani, favorito Greenwood in attacco con Rashford dietro che può alternarsi. A centrocampo Matic può rimpiazzare Fred.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood.

All. Solskjaer.

Foto: Daily Star