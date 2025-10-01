Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lille

01/10/2025 | 22:10:48

Alle 18.45, la Roma ospita il Lille domani all’Olimpico.

Possibile 3-4-2-1 per Gasperini. Svilar tra i pali, difesa con Mancini, Ndicka e Hermoso. Rensch e Tsimikas sulle fasce, davanti Soulé ed El Shaarawy dietro e Ferguson.

In casa Lille, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia il tris dietro allo spauracchio Giroud.

Queste le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

Foto: sito Roma