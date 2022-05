Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Leicester

La Roma si prepara a scendere in campo in un Olimpico che promette scintille per centrale la finale di Conference League, nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Il match di andata, è bene ricordarlo, è terminato 1-1. Ecco le probabili formazioni del match. Confermata l’ossatura che sta guidando le scelte di Mourinho, con Zalewski oramai un titolare a tutti gli effetti e Abraham come terminale offensivo. Pellegrini e Zaniolo a ridosso del centravanti inglese.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy. Allenatore: Rodgers.

Foto: Twitter Roma