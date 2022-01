Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lecce

Si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la gara tra Roma e Lecce in programma questa sera allo stadio Olimpico.

In casa Roma, probabile riposo per Abraham in attacco, con Shomurodov al suo posto. In porta ballottaggio Rui Patricio-Fuzato, con il portoghese favorito. Sergio Oliveira dovrebbe partire di nuovo titolare.

In casa Lecce, tridente possibile con Strefezza, Coda e Rodriguez nel 4-3-3 di Baroni.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, Felix; Shomurodov. All.:Mourinho