Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lecce

21/03/2026 | 22:00:17

La Roma, eliminata dall’Europa League, si lancia in campionato con l’obiettivo quarto posto. I giallorossi ospitano il Lecce all’Olimpico domani.

In casa Roma, scelte quasi obbligate per Gasperini: oltre ai soliti noti, mancheranno anche lo squalificato Wesley e Koné, infortunatosi in settimana contro il Bologna. Al loro posto ballottaggio Tsimikas/Rensch a sinistra ed El Aynaoui in mediana. In attacco potrebbe avere una chance dal 1′ Robinio Vaz al fianco di Malen. L’ex Marsiglia ha mostrato segnali di crescita in Europa League ed è in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy.

In casa Lecce, Di Francesco deve rinunciare all’infortunato Coulibaly in mediana. Dentro Ngom con arretramento di Gandelman. Spera ancora Fofana. In attacco Stulic favorito su Cheddira. Solito ballottaggio Sottil-Banda. Qualche acciacco per il primo, potrebbe partire dal 1′ lo zambiano.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-1-2), la probabile formazione: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen. All. Gasperini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Foto: X Roma