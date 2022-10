Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lecce

La Roma sfida il Lecce nel posticipo domenicale della 9a giornata di Serie A. I giallorossi vogliono riscattare il ko di Europa League di giovedì, contro però un Lecce che ha bisogno di punti nella zona salvezza.

Nel 3-4-2-1, è emergenza esterni destri per Mourinho, che ha out Celik e Karsdorp. Dovrebbe agire Zalewski a destra a piede invertito. In attacco, Dybala e Zaniolo dietro ad Abraham. Pellegrini in dubbio.

In casa Lecce un solo assente, Bistrovic. Baroni dovrebbe preferire Ceesay a Colombo per il ruolo di centravanti. Umtiti si candida per una maglia da titolare.

Queste le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Foto: twitter Roma