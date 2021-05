Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lazio

Domani l’anticipo del sabato sera, valido per la 37a giornata è Roma-Lazio, all’Olimpico calcio d’inizio fissato alle 20.45.

Fonseca schiererà nuovamente Ibanez al centro della difesa a 4 con Mancini, Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. A centrocampo Villar e Cristante, in avanti Borja Mayoral dovrebbe essere in vantaggio su Dzeko: dietro allo spagnolo agiranno Pellegrini con ai lati Pedro (in ballottaggio con El Shaarawy per una maglia) e Mkhitaryan. Out Smalling, Veretout e Spinazzola, l’unico che proverà a stringere i denti e a far parte dei convocati è l’acciaccato Diawara.