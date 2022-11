Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lazio

Domani alle 18 all’Olimpico va in scena un caldissimo derby della Capitale tra Roma e Lazio.

In casa Roma, dopo aver spaccato la gara in Europa League subentrando dalla panchina, Zaniolo va verso la presenza da titolare, cgiocando in coppia con Pellegrini alle spalle di Abraham. Matic dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto, formazione tipo per Mourinho nel 3-4-2-1.

In casa Lazio, Sarri non avrà Milinkovic-Savic, squalificato. Al suo posto Vecino. Immobile quasi certamente non ci sarà, anche se restano pochissime chances. Al suo posto Pedro, con Felipe Anderson che scala punta centrale e Zaccagni sull’altra fascia.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.