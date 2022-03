Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lazio

Domani alle 18, il match clou di questa 30a giornata di Serie A è il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

In casa Roma, Lorenzo Pellegrini è recuperato, come annunciato da José Mourinho. Oliveira verso la panchina e il capitano titolare. Per il resto non dovrebbero esserci cambi con il solito 3-5-2 con Rui Patricio in porta e difesa composta da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo, come esterno sinistro ballottaggio El Shaarawy-Zalewski con il primo in vantaggio, mentre a destra ci sarà Karsdorp con Mkhitaryan, Cristante e Pellegrini in mezzo. In attacco Abraham e Zaniolo.

In casa Lazio, Sarri deve rinunciare a Radu. con Hysaj e Lazzari a giocarsi un posto. Marusic, Luiz Felipe e Acerbi sono invece sicuri di giocare in difesa davanti Strakosha. Nessun dubbio anche a centrocampo: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Torna a disposizione Cataldi. Davanti out lo squalificato Zaccagni, scelte obbligate con Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Jose Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.