Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Juventus

Alle 20.45, il posticipo domenicale vedrà sfidarsi Roma e Juventus all’Olimpico, una gara cruciale per la corsa Champions.

In casa giallorossa, dubbi sulla fascia destra a causa dell’assenza per squalifica di Saelemaekers: Soulè largo a destra, Celik o El Shaarawy le opzioni. In difesa possibile terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Davanti, Baldanzi dovrebbe occupare un posto sulla trequarti con Soulé dietro a Dovbyk.

In casa Juve, Tudor deve affrontare l’infortunio di Gatti. In difesa Veiga resta al centro con Kelly e Kalulu ai lati. Recuperati Douglas Luiz e Cambiaso. Koopmeiners dovrebbe partire dalla panchina. Dietro Vlahovic con Yildiz ballottaggio tra Conceicao e Nico Gonzalez. Ancora panchina per Kolo Muani. Perin non convocato per un fastidio muscolare, al suo posto chiamato Daffara.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor