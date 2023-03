Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Juventus

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus per la venticinquesima giornata di Serie A. Allegri potrebbe confermare la linea di difesa a tre brasiliana composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo rientra Locatelli dopo la squalifica. Out De Sciglio (affaticamento muscolare), a destra ci sarà Cuadrado. In attacco sicuro del posto Vlahovic, ballottaggio tra Di Maria-Chiesa. Sospesa la squalifica di José Mourinho, lo Special One sarà regolarmente in panchina. Torna Smalling in difesa dopo la squalifica scontata contro la Cremonese. A centrocampo c’è Matic accanto a Cristante con Wijnaldum pronto ad entrare a gara in corso. Pellegrini non è al meglio per un’influenza, ma è pronto per scendere in campo dal 1′. In attacco ritorna dal 1′ Abraham.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Foto: Twitter Roma