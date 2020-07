Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Inter

Domani sera alle 21,45 andrà in scena all’Olimpico l’attesa sfida tra Roma ed Inter. I giallorossi sono privi di Zaniolo, che si è fermato a causa di un risentimento al polpaccio. Gli uomini di Fonseca si schiereranno con il 3-4-2-1: davanti a Pau Lopez agiranno Mancini, Smalling e Kolarov. Sulle corsie esterne Bruno Peres potrebbe scalzare Zappacosta mentre a sinistra ci sarà l’ex Atalanta e Juventus Spinazzola. In mezzo al campo Cristante e Veretout. Sulla trequarti, Pellegrini e Mkhitaryan avranno il compito di imbeccare Dzeko.

Antonio Conte si affida al consueto 3-4-1-2. Ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a Handanovic. Candreva e Young sulle fasce mentre in mediana ci sarà il ritorno di Barella al fianco di Brozovic. Borja Valero agirà alle spalle di Lautaro ed Alexis Sanchez. Lukaku si è allenato in gruppo ma dovrebbe cominciare dalla panchina per subentrare a gara in corso.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro All.Conte

Foto: Roma Twitter