Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Inter
18/09/2026 | 22:20:30
Gasperini sfida Chivu nella sfida tra le due squadre a punteggio pieno del nostro campionato. Confermato il 3-4-2-1 di Gasperini con Dybala e Soulé alle spalle di Malen, Balerdi al centro della difesa e Lulli a destra. Chivu lancia Jones dal 1′, in difesa Bisseck con Akanji, a sinistra torna Dimarco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
foto x inter