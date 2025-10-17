Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Inter
17/10/2025 | 21:50:07
Domani sera, alle 20.45, arriva una super sfida in Serie A, il match tra Roma e Inter.
In casa giallorossa, 8/11 sono praticamente certi. 3 ballottaggi per Gasperini: Ferguson/Dovbyk in attacco; Tsimikas/Rensch a sinistra; Dybala è in vantaggio su Pellegrini sulla trequarti. Prima convocazione per Bailey . Per il resto formazione tipo.
In casa Inter, Bonny favorito su Pio Esposito per sostituire l’infortunato Thuram, al fianco di Lautaro. Oltre a Thuram out anche Darmian. Consueto 3-5-2 per Chivu, difesa e centrocampo titolarissimi.
Queste le probabili formazioni:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu
Foto: sito Roma