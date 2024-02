Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Inter

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Roma e Inter per la ventiquattresima giornata di Serie A. De Rossi punta a confermare l’ultimo undici: ecco il tridente con Dybala ed El Shaarawy ai fianchi del grande ex Lukaku. In regia ancora Paredes, fiducia ad Angelino. Smalling torna tra i convocati dopo cinque mesi dallo stop. Assente l’indisponibile Frattesi, nessuna novità nemmeno per Inzaghi: davanti Lautaro con Thuram, sulle fasce Darmian e Dimarco. In difesa non si cambia con Pavard, Acerbi e Bastoni.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: Instagram Roma