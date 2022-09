Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-HJK

Domani alle 21 scenderanno in campo Roma e HJK Helsinki per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. José Mourinho dovrebbe confermare Svilar tra i pali, come nell’ultima uscita in Europa con il Ludogorets. Cristante potrebbe giocare al centro della difesa concedendo un turno di riposo a Smalling, confermati invece Ibanez e Mancini. Sulle fasce viaggiano verso la conferma Spinazzola e Celik. Probabile l’impiego di Camara dal primo minuto affiancato da Matic. Davanti dovrebbe riposare Abraham, con Belotti che giocherà al suo posto. Zaniolo non ha ancora recuperato al 100%, sulla trequarti verso la conferma Dybala e Pellegrini.

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

HJK Helsinki (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Hetemaj, Lingman, Väänänen, Browne; Hostikka, Abubakari.

Foto: Twitter Roma