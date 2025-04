Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Hellas Verona

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Hellas Verona per la trentatreesima giornata di Serie A. In conferenza Ranieri ha detto che Dovbyk ed El Shaarawy stanno bene, ma non è certo il loro utilizzo dal 1′. In attacco titolare Shomurodov con Soulé e Baldanzi a supporto. Zanetti va verso un solo cambio rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Genoa: Sarr non è al meglio e, in attacco, dovrebbe partire Livramento dal 1′.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Livramento. All. Zanetti

Foto: Instagram Roma