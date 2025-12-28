Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Genoa
28/12/2025 | 22:08:50
La Roma di Gasperini torna in campo nella serata del grande ritorno di De Rossi all’Olimpico. Dybala in attacco e alle sue spalle spazieranno Soulé ed El Shaarawy. De Rossi conferma il 3-5-2 con Ekuban e Vitinha in attacco, confermato Norton-Cuffy sulla fascia.
ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini
GENOA (3-5-2): Sommariva; Østigård, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. All. De Rossi
foto sito roma