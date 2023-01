Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Genoa

Alle 21 domani, la Roma ospita il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia all’Olimpico.

In casa Roma potrebbe vedersi Belotti, anche se non al meglio, ma l’attaccante era presente alla rifinitura, con un tutore. Dybala dovrebbe partire dalla panchina.

In casa Genoa, Alberto Gilardino dovrebbe affidarsi a un 4-3-3. In porta Martinez è favorito su Semper. In difesa possibile spostamento di Sabelli sulla sinistra con Vogliacco a destra. A centrocampo presente il grande ex di serata, Kevin Strootman a fungere da mediano davanti alla difesa. In attacco chance per Puscas con Aramu alla sua destra. Panchina, almeno dall’inizio, per Massimo Coda.

Queste le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

Genoa (4-3-3): Martinez; Vogliacco, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson. All. Gilardino.

Foto: Wikipedia