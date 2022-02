Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Genoa

La Serie A torna in campo per il 24° turno, dopo la sosta di fine gennaio. Ad aprire i giochi sarà la partita tra Roma e Genoa all’Olimpico.

In casa giallorossa, out Pellegrini, con Mourinho ha annunciato il suo forfait. Giallorossi verso il 3-5-2, o 3-4-1-2 con a sinistra il ballottaggio fra Maitland-Niles e Vina, appena tornato dalla nazionale uruguaiana, con l’inglese favorito. In attacco, Mkhitaryan alle spalle di Zaniolo-Abraham.

In casa Genoa, Blessin va verso un 4-2-3-1. Niente da fare per Rovella e Criscito, ancora assenti. In attacco, Destro favorito su Piccoli per una maglia da titolare. Amiri provato fra i titolari, con Gudmundsson e Yeboah esterni.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. Allenatore: Blessin.

Foto: Twitter Roma