Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Oltre a Juventus-Sampdoria, il big match della 36esima giornata sarà proprio Roma-Fiorentina in programma domani all’Olimpico alle ore 19:30. Nei giallorossi in aumento le chance di vedere Nicolò Zaniolo dal primo minuto. In difesa vista l’assenza di Ibanez, piovono conferme sul tridente difensivo composto da Mancini, Smalling e Kolarov. Torna Mkhitaryan da titolare. Nel 3-4-2-1 di Fonseca, sarà Dzeko a guidare l’attacco romano con Kalinic che torna in panchina. Nella Fiorentina prende quota l’idea di Iachini di mettere dal primo minuto Cutrone (in vantaggio su Kouame) insieme a Ribery. Tra i pali confermatissimo Terracciano dopo la gara da migliore in campo contro l’Inter a San Siro. Nella viola spazio dunque al 3-5-2, saranno Chiesa e Lirola i due in pole per occupare le corsie esterne.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Zaniolo (Pellegrini); Dzeko. All. Fonseca.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Ghezzal, Lirola; Cutrone, Ribery. All. Iachini

Foto: profilo twitter Fiorentina