Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Il posticipo della domenica della 19a giornata di Serie A vede in campo Roma e Fiorentina all’Olimpico.

Torna Mourinho in panchina anche in campionato. In difesa mancherà lo squalificato Ibanez: Kumbulla al suo posto. Pellegrini a centrocampo in forte dubbio, non c’è nessuna lesione muscolare, ma probabilmente il capitano potrebbe partire dalla panchina. Davanti, Zaniolo e Dybala dietro ad Abraham.

In casa Fiorentina, Italiano ha già recuperato Jovic per la sfida di Coppa con la Sampdoria: stop di circa un mese per Cabral.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic. Allenatore: Italiano.