Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Empoli

Domani alle 18 la Roma di Mourinho ospita all’Olimpico l’Empoli di Andreazzoli, gara valida per la 7a giornata di Serie A 2021-22.

Il tecnico portoghese ritrova Pellegrini dopo la squalifica, pochi dubbi per le altre posizioni da ricoprire, Smalling scalpita per un posto al fianco di Mancini, Ibanez in vantaggio.

Mancuso rischia la terza panchina consecutiva, Andreazzoli dovrebbe schierare il tandem Di Francesco-Pinamonti. Zurkowski insidia Haas in mediana, Ismajli contende il posto a Viti per affiancare Romagnoli in difesa.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez (Smalling), Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

All. Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti (Ismajli), Marchizza; Haas (Zurkowski), Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

All. Andreazzoli.

Foto: Wikipedia