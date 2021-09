Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia

Non solo Lazio e Napoli in Europa League, domani è tempo di esordio anche per la Roma nella fase a gironi della Conference League. All’Olimpico arriva il CSKA Sofia, Mourinho farà un po’ di turnover: Fuzato in porta, spazio a Kumbulla, Calafiori e Shomurodov dal 1′. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: