Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Como

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Roma e Como per la ventisettesima giornata di Serie A. Ranieri pensa a un centrocampo a 5, con Koné che dovrebbe tornare titolare. Ci sarà anche Pisilli dal 1′, preferito a Pellegrini che dovrebbe partire di nuovo dalla panchina. C’è la possibilità di rivedere la coppia d’attacco Dybala-Shomurodov. Fabregas verso la conferma della squadra che ha battuto il Napoli, con Dossena ancora in dubbio.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. Ranieri

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. All. Fabregas

Foto: Instagram Roma