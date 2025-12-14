Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Como

14/12/2025 | 21:57:26

La Roma e il Como si sfidano all’Olimpico, Gasperini e Fabregas l’uno contro l’altro in una gara che promette davvero scintille. Il tecnico giallorosso conferma il 3-4-2-1 che dovrebbe rivedere Ferguson al centro dell’attacc0, Fabregas va avanti per la solita strada e prepara il consueto 4-2-3-1.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Wesley, Konè, Cristante, Rensch; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

