Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari

08/02/2026 | 22:10:19

Domani sera la sfida tra Roma e Cagliari con i giallorossi che vogliono approfittare per riprendersi il quarto posto.

In casa Roma, tanti gli indisponibili, a cominciare da Dybala e Konè. In difesa accanto a Mancini e Ndcika scelto Ghilardi. Ballottaggio fra l’ultimo arrivato Zaragoza e Pellegrini nel tridente d’attacco.

Per il Cagliari, out Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti. Linea difensiva che potrebbe comprendere Dossena, arrivato dal Como. In attacco per ora si resta stabili: Kilicsoy è reduce da uno splendido gol e l’intesa con Esposito pare essere al massimo storico.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Ayanoui, Cristante, Wesley; Soulè, Zaragoza; Malen. All. Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): : Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Foto: sito Roma