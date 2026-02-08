Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari
08/02/2026 | 22:10:19
Domani sera la sfida tra Roma e Cagliari con i giallorossi che vogliono approfittare per riprendersi il quarto posto.
In casa Roma, tanti gli indisponibili, a cominciare da Dybala e Konè. In difesa accanto a Mancini e Ndcika scelto Ghilardi. Ballottaggio fra l’ultimo arrivato Zaragoza e Pellegrini nel tridente d’attacco.
Per il Cagliari, out Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti. Linea difensiva che potrebbe comprendere Dossena, arrivato dal Como. In attacco per ora si resta stabili: Kilicsoy è reduce da uno splendido gol e l’intesa con Esposito pare essere al massimo storico.
Queste le probabili formazioni:
ROMA (4-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Ayanoui, Cristante, Wesley; Soulè, Zaragoza; Malen. All. Gasperini
CAGLIARI (4-3-3): : Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane
Foto: sito Roma