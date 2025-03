Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari

Domani alle 16.00 scenderanno in campo Roma e Cagliari per la ventinovesima giornata di Serie A. In campo Shomurodov con Soulé e Pellegrini in appoggio. Dybala è affaticato. In difesa si rivede Nelsson. Nel Cagliari, a caccia di punti salvezza, Nicola potrebbe optare per un 3-5-1-1 con l’inserimento di Palomino in difesa e Viola in appoggio a Piccoli in attacco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Makombou, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola

Foto: Instagram Roma