Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Braga

Dopo lo 0-2 in Portogallo firmato Dzeko e Mayoral della scorsa settimana, la Roma ritrova il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Emergenza in difesa per Paulo Fonseca, che dovrebbe recuperare per la panchina Cristante dal 1′ nel terzetto difensivo con Mancini e Spinazzola, arretrato. Scelte obbligate, considerando l’assenza dalla lista UEFA di Fazio e Juan Jesus. Diawara, in ripresa nelle ultime uscite come dimostrato dall’ottima prestazione di Braga, sostituirà uno fra Veretout e Villar. In attacco rientrerà Edin Dzeko, supportato da Pedro ed El Shaarawy, alla sua prima presenza da titolare.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

Braga (3-4-2-1): Matheus; Borja, Tormena, Raul Silva; Zé Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Horta, Gaitan; Sproar

Foto: Twitter Roma