Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bologna
23/08/2025 | 00:10:18
Inizia il campionato di Roma e Bologna, i giallorossi sfidano i ragazzi di Italiano per la prima di Gasperini all’Olimpico. L’ex tecnico dell’Atalanta prepara il suo consueto 3-4-2-1 con i debutti di Ghilardi, El Aynaoui e Ferguson:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; El Aynaoui; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Vincenzo Italiano
Foto: Instagram Roma