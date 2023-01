Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bologna

Alle 16 in un Olimpico tutto esaurito, la Roma ospita il Bologna per la prima del 2023 dei giallorossi.

In casa giallorossa, Solbakken subito in panchina. Wijnaldum continua intanto il percorso di lavoro differenziato. Per il resto, solito 3-4-2-1, con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. In mediana, Cristante e Pellegrini.

Per il Bologna, oltre a Zirkzee che continua il programma differenziato, indisponibili anche Bonifazi (stiramento del collaterale interno), Barrow e De Silvestri. Motta schiera un 4-2-3-1, con Arnautovic unica punta, supportato da Orsolini, Dominguez e Soriano.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore: Jose Mourinho (squalificato).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lukumì, Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic.

Allenatore: Thiago Motta.

